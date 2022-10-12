На Минской улице коммунальная авария лишила дома отопления

12.10.2022 | 20:25

Белье вряд ли высохнет - полотенца, футболки висят над котлованом, из которого продолжают подниматься клубы пара. Рядом с домом № 5а на Минской улице произошла коммунальная авария. Труба отопления не выдержала давления, кипяток хлынул в подвал.

Марина Федоровна живет на первом этаже. Ее квартира приняла основной удар.

«Все обои сошли, все мокро. Тут лилась вода с потолка, вообще кошмар, я даже заболела. У нас пар был. Не могу даже словами сказать, ужас что творится», - пожаловалась женщина.

Рабочие не спешат устранять последствия утечки. Вот уже несколько дней на данном объекте никто не трудится. Люди продолжают сидеть без отопления. Причем не только в одном доме.

«Парит, а никто внимания не обращает! А мы мерзнем сидим!» - возмутилась пенсионерка.

Соседний, № 5Б, также заволокло паром. Местный активист Дмитрий, который представляет общественный центр «ДСМ» (аббревиатура расшифровывается «Да сколько можно»), спускался в подвал своей пятиэтажки. Снял на камеру мобильного телефона появившийся конденсат на потолке, а потом заметил, что влага добралась и до подъезда.

Выпускник строительного университета объяснил, в чем основная причина коммунального ЧП.

«Гидравлические испытания летом должны были проводиться теплоснабжающей организацией. Тут не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, как они проводились. Это безответственное отношение к работе, потому что прорыв произошел именно в момент пуска отопления. Это очевидные вещи, здесь уже не подстроишь так. Испытания проводятся с запасом мощности, и при первом пуске отопления с теми параметрами, как даются изначально, такого просто в принципе не может быть», - рассказал Дмитрий.

Чтобы добраться до подземных коммуникаций, пришлось разрушить отмостку дома. Жители пятиэтажки уверены: восстанавливать заасфальтированную дорожку никто не будет.

Тем временем Марина Федоровна думает, куда обращаться с требованиями о возмещении материального ущерба.