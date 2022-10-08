Подарок к 40-летию дома на улице Бородина не обрадовал жильцов

08.10.2022 | 20:30

К 40-летию дома на Бородина, 20, жители получили подарок. Небольшой - асфальтового покрытия не хватило, чтобы привести дорогу в надлежащий вид полностью. Полотно обрывается у первого подъезда.

«Не довели до ума и сделали кусочками. Тут заканчивается - начинается у другого подъезда», - рассказала пенсионерка.

Оставшийся без внимания дорожников отрезок пути на углу девятиэтажки во время дождя становится непреодолимым препятствием для пешеходов: здесь появляется огромная лужа. Приходится искать альтернативный маршрут.

«Можно было бы плавать. Люди ходят вдоль дома», - пояснила женщина.

Однако грех жильцам жаловаться, считают их соседи. Вдоль строения № 18 вся дорога покрыта выбоинами, где не составит труда сломать ноги.

Зато для автомобилистов здесь раздолье. Две огромные парковки разделяют придомовую территорию. Между стоянками расположилась крохотная детская площадка с тремя игровыми элементами.