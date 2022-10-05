Пензенцы сообщили о крыше-убийце, испортившей козырек над подъездом

05.10.2022 | 21:21

Крышей-убийцей называют недавно отремонтированную кровлю жители дома № 56 на улице Краснова. Прошлой зимой сошедшая с нее лавина снесла металлический козырек над вторым подъездом. Снег не остановил даже специальный держатель, установленный наверху. В нескольких местах его вырвало с корнем.

«Обращались во все организации - просто посылают и тишина! Мы предлагали даже сами заплатить, но везде отказ», - возмутился житель дома Александр Сергеевич.

Хорошо, что инцидент произошел ночью, в противном случае под завалами могли оказаться люди, которые здесь ходят часто: дорога вдоль двухэтажки ведет в больницу и на конечную маршрутных такси.

Зимой пензенцы преодолевают сугробы, осенью идут по колено в воде. Она разливается не только по тротуару. Без навеса осадки устремляются прямиком в подъезд. Мужчина подсчитал примерную стоимость конструкций над входом.

«Профиль 20×40, которого вполне бы хватило, стоит 600 рублей тяга, который 6-метровый, - полторы тяги вполне бы хватило. И пол-листа железа - рублей 400, не больше. В районе 1 000 все это бы уложилось», - подчеркнул Александр Сергеевич.

Но даже такую, казалось бы, смешную сумму компания, на балансе которой числится многоквартирный дом, не может потратить. А ведь на кон поставлена безопасность людей.

Соседка Александра Сергеевича, Елена Петровна, показала ответ на жалобу, пришедший ей из министерства жилищно-коммунального хозяйства. В письме сказано, что в обязанности обслуживающей организации работы по текущему ремонту козырька и кровли не входят. Возникает резонный вопрос, куда направляются деньги собственников.