Подвал дома на Кронштадтской затопило стоками из канализации

04.10.2022 | 20:50

В квартире на первом этаже дома на Кронштадтской, 10, полы, как говорят в народе, «играют». Доски деревянные сгнили из-за воды в подвале. В техническом помещении - канализационная жидкость.

«У многих пол поднятый. У Тани доски подняты - даже дверь не закрывается», - сообщила Александра Ивановна.

Душно в жилье и в подъездах, мерзкий запах не выветривается.

«Я гипертоник, диабет у меня. Врач говорит: «Конечно, очень вреден этот воздух». Один раз прямо вообще каждый день скорую вызывала, мне даже стыдно было. Давление до 200 доходило», - пожаловалась пенсионерка.

С помощью спирали она сражается с насекомыми. Если зазеваться, комары залетят в комнаты. Их тучи, они плодятся в гнилой воде, в подъезде облепили стены, сидят на потолках, вьются у продухов.

Жильцам первого этажа не позавидуешь. Даже окно не открыть, чтобы проветрить, из-за зловония из технического помещения.

«В дыру заглядываю, смотрю: туда не зайдешь, воды полно! Даже приходил парень морить комаров, не мог пройти туда и ушел. Воды полно - и комаров полно, и вонь такая - дышать нечем», - поделилась бедой Александра Ивановна.

В управляющей компании пояснили, что в техническое помещение попали стоки из наружной канализации. Причину устранили, но в подвале осталась жижа, которую выкачать невозможно, она должна высохнуть. Соответственно, потом проведут санитарную обработку.