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Из жизни

Дорогу у дома на Свердлова, 40, размыли дожди

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Согласно программе по исполнению наказов избирателей, дорога на Свердлова, 40, отремонтирована в 2019-м. Что-то произошло всего лишь за два с небольшим года.

«Нам выделили деньги, но ремонтировать стали не там, где мы просили, а между домами. Я спросил, почему. «Потому что это городская земля», - рассказал местный житель.

Сейчас здесь снова собираются укладывать покрытие после ремонта коммуникаций. Проезжая часть за минувшее время стала еще хуже.

«Некоторые подъезжают, видят, что там яма, тут же разворачиваются и задом выезжают. Наверное, не хотят портить машины», - предположила пензячка.

По программе исполнения наказов избирателей асфальтировали полосы перед точно такими же, как и на Свердлова, 40, многоэтажками. На кадастровой карте указано, что межевание отсутствует.

«Мы не приватизировали. Все жильцы должны были сложиться и купить - мы не покупали. А сейчас об этом говорить и смысла нет: у нас нет таких денег», - пояснил мужчина.

На спуске от Красной еще сохранился участок приличного асфальта, а далее, в сторону дома № 38, его полностью размыли дожди.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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