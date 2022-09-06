Снос гаражей на Горной улице не привел ни к чему хорошему

06.09.2022 | 21:23

Бурьян и кустарник становятся только гуще там, где когда-то стояли и десятилетиями эксплуатировались ряды гаражей на Горной.

«Что-то хотели построить, а просто снесли, и так осталось», - рассказала пензячка Ольга.

Постройки снесли в ноябре 2020-го со скандалом. Владельцы не хотели освобождать боксы, переживали, тормозили процесс, несмотря на предупреждения. За два месяца до того людям сказали, что муниципалитет будет демонтировать незаконно установленные объекты. Во второй половине прошлого столетия многим пензенцам власти разрешали иметь здесь гаражи, но не капитальные постройки. Хотя некоторые боксы сооружали, казалось, на века.

«Я пришел - здесь эти ряды уже были, это тоже с 1970-х. После того как сараи сгорели, начали гаражи ставить, но сначала наверху давали участникам войны, инвалидам войны», - объяснил пензенец Геннадий Александрович.

Десятки построек снесли как оказавшиеся в охранной зоне. Теперь она стала похожа на зловещий пустырь, куда ходят выпивать и справлять нужду.

Мусор не бросают, поскольку рядом есть контейнерная площадка. Но с нее ветром сносит бытовые отходы вдобавок к тем, что не стали вывозить владельцы уничтоженных боксов. Участок Горной улицы понемногу превращается в пугающее место.