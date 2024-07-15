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Общество

В Пензе снесут одну из муниципальных парковок

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В Пензе ликвидируют муниципальную платную парковку на улице Куприна. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Басенко.

Речь идет о стоянке на участке от строения № 5а до дома № 2 на Сборной улице. Согласно документу, демонтировать парковочное оборудование поручено МБУ «Пензавтодор».

Стоянку открыли в конце 2022 года, строительством занималось то же МБУ «Пензавтодор». Парковка была круглосуточной. Разгрузку и загрузку транспорта владельцев бизнеса в зданиях, входящих в территорию, а также проезд спецтехники сделали бесплатными.

Почти сразу после объявления открытия парковки у пензенцев появился вопрос: почему именно эта территория, ведь проблемы со стоянкой начинаются от перекрестка улиц Кирова и Бакунина - и вплоть до Сборной улицы. Там можно заметить множество нарушителей, оставляющих свои машины в неположенных местах.

Кроме того, в квартале, ограниченном улицами Суворова, Славы, Кирова и Урицкого действуют несколько платных парковок. По мнению горожан, не было смысла создавать еще одну.

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