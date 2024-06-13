В Заречном произошел пожар в гаражном кооперативе

13.06.2024 | 11:29

Ранним утром в четверг, 13 июня, в Заречном произошел сильный пожар. Сигнал о том, что в гаражном кооперативе № 6, расположенном на улице Ахунской, горят боксы, поступил диспетчеру центрального пункта пожарной связи в 4:26.

На борьбу с огнем направились 17 человек личного состава на 5 спецавтомобилях. Прибыв на место, они увидели, что из-под кровли четырех гаражей идет густой дым.

Пожарные с помощью бензорезов вскрыли ворота гаражей. Автомобилей внутри не было.

«В кратчайшие сроки пожар на площади 40 кв. м был ликвидирован. Ущерб и причину возгорания устанавливают дознаватели отдела государственного пожарного надзора», - сообщила начальник центра противопожарной пропаганды и общественных связей ЗАТО Кристина Найденова.

23 мая в Заречном на заброшенной стройке пламя охватило бесхозный строительный вагончик. Пожарные быстро потушили его. Примечательно, что в сентябре 2023 года на этом участке уже горел такой же вагончик.