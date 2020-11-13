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Общество

На Западной Поляне начали массово сносить гаражи

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На Горной разбирают гаражи. 40 объектов снесут с городской земли вопреки желанию их владельцев.

Накануне демонтировали пять боксов, их отправили на хранение. Процесс продолжится, пока участок полностью не освободят от построек.

В администрации города пояснили: поступило обращение от пензенцев о незаконных гаражах на Горной. В ходе проверки выяснилось, что на муниципальной земле находится почти полсотни объектов. Их включили в реестр самовольно установленных.

Владельцев предупредили о грядущем сносе, предложили добровольно демонтировать. Но все дотянули до последнего, надеясь, что обойдется. Теперь снос производят согласно приказу мэрии.

«Мне звонят: приходите, освобождайте срочно. Побежала, подхожу и вижу: одного нет, второй режут. А у меня стоит машина, машина открыта. Что дальше?» - пожаловалась владелица гаража Татьяна Баталина.

Эти постройки существуют с 70-х годов, когда застраивалась Западная Поляна. Жители многоэтажек и частного сектора ставили сараи, на месте которых впоследствии начали возводить гаражи.

«Конечно, жалко. Отец был инвалидом Великой Отечественной войны, он в свое время поставил гараж. Лет 30 стоял. Не помню, кто там разрешал», - рассказал владелец гаража Герман Дроздов.

«У моего мужа дедушка был военным, всю войну прошел. Муж у меня был в Чечне, имеет пулевое ранение. Мы ходили в администрацию, хотели узаконить гараж, и нам сказали: не имеете права, потому что у нас стоит вышка высоковольтная», - пояснила владелица гаража Наталья Галкина.

Многие поняли, что сопротивляться бесполезно, и принялись опустошать боксы, вывозить имущество.

В реестре самовольно установленных некапитальных объектов в Пензе значится около 400 сооружений. Почти половину уже снесли.

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Гость||

Последние чуланчики у народа сносят.

Муниципальная земля сразу под снос, а когда сквозные проезды во дворах перекрывают, чтобы жоповозки не давили детей, инвалидов... на землях принадлежащих домам комиссии приезжают просят убрать шлакбаумы, блоки. Не справедливо получается! Везде по закону, а когда народ пользуется законным правом дорогу закрыть начинают искать способы чтобы открыть эти муницыпалы.

Гость||

Такого хлама очень много по городу,сносить всё немедленно !

Гость||

Стояли столько лет люди привыкли к ним-никому не мешали?Хлама у всех хватает!Жалко людей!

Гость||

а что вместо гаражей планируется?

Гость||

Гость писал(a):

а что вместо гаражей планируется?
Как что ,там места для коттеджей кончились,коттеджи естественно.

Гость||

Надо с них еще плату за пользование землей за 30 лет взять.И штраф за самовольную постройку.

Гость||

Места под коттеджи освобождают, новая партия чинков выросла

Гость||

Точь-в-точь картинка из Чиполлино Джанни Родари, когда у дядюшки Тыквы сносят дом

Гость||

Земля в центре города,какие нах гаражи? Это неплохое бабло для слуг народа,радуйтесь что из хибар не выкидывают,а если захотят могут.

Имя: Гость
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