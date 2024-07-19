На улице Металлистов в Пензе снесут 4 гаража

19.07.2024 | 19:27

На Металлистов, 9Б, в Пензе снесут самовольные постройки. Речь идет о гаражно-строительном кооперативе «Базовый». Соответствующие постановления 18 июля подписал и. о. главы города Олег Денисов.

На территории ГСК выявили 4 самовольно возведенных гаража. Решения об их демонтаже должны быть исполнены в 3-месячный срок со дня издания постановлений.

Третий год в Пензенской области, как и во всей России, проходит так называемая «гаражная амнистия». Она позволяет до 1 сентября 2026 года в упрощенном порядке бесплатно оформить в собственность земельный участок и расположенный на нем гараж, если он возведен до 30 декабря 2004 года.

Так, в 2023 году благодаря проведению комплексных кадастровых работ было отмежевано 4 720 объектов.

Тогда работы затронули 6 ГСК - «Искра», «Восток», «Садчик», «Блок», «Исток», «ГСК-12», - в которых расположено около 2 500 гаражей. Эти гаражно-строительные кооперативы были выбраны как территории с наиболее проблемными участками, где необходимы наибольшие финансовые и временные затраты.