На Карпинского, 27, мусор после ремонта крыши остался во дворе

03.09.2022 | 16:30

Впечатление от такого хорошего дела, как капитальный ремонт крыши, смазано из-за не восстановленного благоустройства. Не так выглядели детская площадка и территория перед ней на Карпинского, 27. Колеи не прорезали землю, кругом росли цветы.

«Все сбросили с крыши. Мусор такой, что смотреть невыносимо», - отметил местный житель.

Аккуратное удаление старых материалов с кровли в Пензе, видимо, не практикуется. Чаще всего делают иначе.

Примерно такая же гора выросла рядом с домом. Рабочие закончили ремонтировать кровлю, вывезли старый рубероид и прочий мусор. Зато обломки, обрывки, изуродованная территория остались.

«Были колеса, общественница заполнила их землей и цветами. Росли цветы, было красиво. Когда начали ремонт делать, все испортили, раздавили, помяли и выбросили, чтобы машины не смогли проехать. Можно сделать все аккуратно и за собой прибрать, у нас так не сделали - такой свинарник!» - рассказал мужчина.

Жители понимают, что клумбы восстанавливать придется самим. Но разравнивать почву вручную невозможно.

Один плюс в этой ситуации все-таки видится, не считая отремонтированной кровли. Старый рубероид сгодился, чтобы застелить тропинку, по которой жильцы дома ходят на контейнерную площадку. Часть строительного мусора пошла в дело.