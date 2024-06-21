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Общество

С берега Сурского водохранилища вывезли 10 кубометров мусора

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В пензенском минлесхозе подвели итоги экологической акции, проводившейся в пятницу, 21 июня, на берегу Сурского водохранилища рядом с селом Золотаревка.

Сотрудники ведомства призывали всех желающих присоединиться к уборке территории у самого большого искусственного водоема региона, чтобы сделать ее чистой и красивой.

«Удалось вывезти около 10 кубометров отходов на полигон», - сообщили в министерстве, поблагодарив всех участников за неравнодушие к природе.

Ведомство ежегодно организует акции по уборке берега водохранилища, во время которых вывозятся тонны мусора, однако он появляется вновь и вновь.

Это происходит по вине граждан, а иногда и целых организаций. Например, в прошлом году горожанка забила тревогу из-за свалки, устроенной фирмой, которая занимается демонтажем и установкой оконных рам. Именно такой хлам оказался в районе водохранилища.

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Источник — фото областного минлсехоза
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