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Из жизни

На улице Чапаева бесхозная дорога превратилась в водоем

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При отсутствии дождя в последние недели на дороге на улице Чапаева вода не исчезает. Лучи палящего солнца не помогают снизить уровень - напротив, он регулярно повышается. Фантастика, поражаются автовладельцы и пешеходы, раньше разбитая проезжая часть хотя бы высыхала.

«Это не от дождей пруд, колодцы все полны и прет оттуда. А дети еще в этой заразе купаются», - сообщила местная жительница Наталья Георгиевна.

Проезжая часть, что тянется мимо домов № 75, 77 и далее, фактически бесхозная. Заселялся микрорайон с 2014-го. Застройщик сдал жилье, но не позаботился о передаче дороги на баланс муниципалитета. Она начала разрушаться в течение гарантийного срока, полноценного восстановления не было - редкий раз перепадала кучка щебня и ресурники укладывали заплатки на месте раскопок.

На днях, как рассказали очевидцы, приехали два очень известных в городе человека, пригнали машину асфальтовой крошки и лично перекидали ее на дорогу. А потом начала прибывать вода и не исчезла.

«Я живу на 9-м этаже, мне очень нравится смотреть на эту воду, как дети купаются, как молодые люди вечером идут и поднимают все что возможно, чтобы не намочить, и возвращаются по этой луже домой. Коляски перетаскивают, детей на себе таскают. Ужасно», - рассказала местная жительница Наталья Анатольевна.

Как стало известно журналистам «Службы 11», возникновение озера на проезжей части - следствие очередной утечки. Сточная система каким-то образом переправляет излишки воды в низину, коей и является эта дорога - все еще бесхозная.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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