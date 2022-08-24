Пензячка сообщила об угрозе обрушения многоэтажки на 8 Марта

24.08.2022 | 19:10

Непрочное основание девятиэтажки № 19 на улице 8 Марта делает ее хрупкой. Водные потоки подмывают фундамент, растет риск, что здание рухнет.

«Кругом все протекает, никому ничего не надо. Стекает вода, и у дома осыпается отмостка. Приехали, камушки покидали - и все на этом. У дома в 2033 году только капремонт, но он не достоит», - сообщила местная жительница Елена Павловна.

Восстановление отмостки - дело первостепенное, ведь это не просто красивое обрамление дома, а функциональная деталь, которая помогает создавать прочное основание. Здесь она свою функцию не выполняет, из-за того что рельеф местности такой, какой есть.

«Насыпали камушки, но тут низина, вода все равно будет стоять. Времени прошло сколько уже, нашему дому 38 лет, никто ничего не делает у нас», - пожаловалась пензячка.

В этом году потекла крыша. Как выяснилось, работников в управляющей компании нет. По словам Елены Павловны, в штате - лишь директор и бухгалтер, остальные - наемные.