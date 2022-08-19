Пензенцы назвали кошмарной дорогу на проспекте Победы

19.08.2022 | 21:27

Дорога во дворе дома № 105 на проспекте Победы поражает своим рельефом - полоса препятствий, а не проезжая часть. Избежать проблемного участка нельзя: по нему пролегает путь к остановке, магазинам и к транспортной магистрали.

«Ужас! Здесь всегда ужасные ямы и огромные лужи. Как едут вообще машины, я не представляю», - пожаловалась местная жительница.

«Я туда не хожу, хожу здесь по хорошей дороге. Там вообще кошмарная дорога, и никто ничего не делает», - рассказала пензячка Людмила Филипповна.

Особенно острой проблема становится зимой. Однажды тут застрял мусоровоз. К имеющимся ямам добавились ледяные наросты, преодолеть такое препятствие грузовик не смог и намертво встал на несколько часов.

Риск сесть на днище есть и теперь.

«Бордюры ставят, асфальт кладут, но, как видите, не во дворах. В этом году с зимы понеслось, никто ничего не делает. Летом хотя бы проехать можно», - отметил автомобилист.

Предстоит пережить еще и зиму, которая сделает дорогу непроходимой даже для грузовиков.