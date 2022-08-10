Рядом еще с одним домом на проспекте Победы появилась гора рубероида

10.08.2022 | 20:26

Капитальный ремонт - дело хорошее, но и его испортить можно, говорит жительница дома № 5 на проспекте Победы, картина перед окнами у которой удручающая. Горожанка давно смотрит на нее и ждет, когда рабочие вывезут старый рубероид.

«Мы полтора месяца не можем открыть окно из-за этой горы. Один раз вывезли половину с этого места - и все. Никто не знает, кто подрядчик, чтобы ему пожаловаться. У меня ребенок-инвалид задыхается, я беременная задыхаюсь, у всех легкие горят», - сообщила Валерия.

Подобное отношение рабочих, проводящих капитальный ремонт крыш, съемочная группа 11 канала наблюдала неподалеку от дома № 5 - на проспекте Победы, 23. Там бригада сделала сложным выход из подъезда.

«Это четвертая или третья неделя. Сначала было не так сильно, но две недели уже очень сильно, не пройти, дверь не открыть. Я с ребенком выхожу гулять и не могу вынести велосипед детский», - рассказала жительница дома.

Объяснить, почему на проспекте Победы, 23, работают так, бригадир не смог. Прокомментировали ситуацию местные жители.

«Обычно с торца дома или сразу вывозили хотя бы», - отметил мужчина.

В том случае сбросить рубероид иначе было нельзя - магазинные вывески мешали. На проспекте Победы, 5, их нет. Но нужно думать и о сроках, говорит Валерия.

«Им сказали убрать, это было две недели назад. Справляют свою нужду в пакет, скидывают сюда. Все отходы сюда. У нас под окном одна грязь», - возмутилась Валерия.

Особенно тяжело дышать днем, когда стоит жара. Испарения от строительного материала поднимаются вверх - окна открыть нельзя.