В Пензе рабочие не смогли объяснить рост кучи мусора перед подъездом

03.08.2022 | 18:13

Выход затруднен - возможен только для каскадеров. Но через препятствия жильцы проспекта Победы, 23, перебираются уже почти месяц, с тех пор как начался капитальный ремонт крыши.

«Это четвертая или третья неделя. Сначала было не так сильно, но две недели уже очень сильно, не пройти, дверь не открыть. Я с ребенком выхожу гулять и не могу вынести велосипед детский», - рассказала жительница дома.

Рост «гималайских гор» перед четвертым подъездом жители запечатлели на камеру мобильного телефона.

Прокомментировать происходящее представители подрядной организации оказались неспособны. Рабочие на крыше тоже ничего пояснить не смогли, они задание выполняли. Прораб повел себя странно - умчался.

Руководителю подрядной организации сказать было нечего. Факт налицо. Населению четвертого подъезда сильно усложнили жизнь, возвели непроходимые горы, из-за них двери не закрываются, двор перекрыт.

«Действительно что-то непонятное происходит тут. Обычно с торца дома или сразу вывозили хотя бы», - отметил мужчина.

Подрядчика понять можно: сбросить рубероид с парадной и боковых сторон нельзя - за порчу имущества владелец торгового центра точно взыскал бы ущерб. А жители потерпеть якобы должны, им же крышу обновляют. Вот они и мучаются, любуясь из окон на зловонные кучи старого кровельного материала. Ну и вместо вишенки на торте - объедки арбуза рядом с горкой.