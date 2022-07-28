Из жизни

На Коммунистической площадка для мусора приучает к жизни в грязи

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Контейнерная площадка на Коммунистической, 41, внутри относительно чистая. А вот то, что снаружи, ничем не отличается от картины, которую видели здесь еще до вступления в силу «мусорной реформы».

«Хуже некуда, ужас! Когда была управляющая компания, было чисто, а как их перевели, стали большие деньги платить, так и все. Сейчас более-менее убрали, а так здесь прямо грязь бывает. Уборщика, наверное, ЖЭУ выставляет», - рассказали прохожие.

Лишь немногие оценивают общий вид площадки на Коммунистической как нормальный.

«Ее, в общем-то, чистят», - отметила женщина.

Рядом расположен лицей № 29. Ученики ходят, привыкая к свалке за пределами ограды. Так воспитывается поколение, думающее, что если грязно, то все в порядке.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

При коммунистах такое могло быть?

Гость||

Уточните при каких? При настоящих - идейных - советских? Или при современных барыгах с дядюшкой Зю?

Гость||

Гость писал(a):

При настоящих -
При советской власти...

Имя: Гость
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