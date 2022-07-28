На Коммунистической площадка для мусора приучает к жизни в грязи

Контейнерная площадка на Коммунистической, 41, внутри относительно чистая. А вот то, что снаружи, ничем не отличается от картины, которую видели здесь еще до вступления в силу «мусорной реформы».
«Хуже некуда, ужас! Когда была управляющая компания, было чисто, а как их перевели, стали большие деньги платить, так и все. Сейчас более-менее убрали, а так здесь прямо грязь бывает. Уборщика, наверное, ЖЭУ выставляет», - рассказали прохожие.
Лишь немногие оценивают общий вид площадки на Коммунистической как нормальный.
«Ее, в общем-то, чистят», - отметила женщина.
Рядом расположен лицей № 29. Ученики ходят, привыкая к свалке за пределами ограды. Так воспитывается поколение, думающее, что если грязно, то все в порядке.
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При коммунистах такое могло быть?