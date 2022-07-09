Из жизни

На Мироносицком кладбище упавшее дерево накрыло могилу

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Горожанка собиралась навести порядок на могиле родных, но объем работы ей не по силам. Огромное старое дерево, росшее в нескольких метрах от захоронения, упало и накрыло памятники и ограду.

«Зимовала ухоженной. Я живу рядом, на Попова, хожу, цветочки посадила и пришла полить. А когда подошла, вижу из деревьев месиво какое-то», - рассказала жительница Пензы Алевтина Мазуренко.

Ее дядя погребен в старой части Мироносицкого погоста в 1965-м, в том же году в родственное захоронение положили сестру Мазуренко. Могила - одна из последних, чуть позже кладбище, созданное в конце XVIII века, законсервировали.

Алевтина Михайловна заменила памятники, ограждение, установила скамейку, посадила цветы - в этом уголке захоронение стало единственным облагороженным. И именно его подмяло под себя дерево.

«Даже подойти не могу, посмотреть, как там», - посетовала Алевтина Мазуренко.

Смотритель оглядел могилу: ствол чудом не задел памятник и не помял ограду. Его распилят, захоронение освободят.

На территории почти в 12 гектаров растут тысячи деревьев, аварийных - тоже тысячи, в основном на заброшенных могилах. Вырубить и вывезти все нереально: бюджет МУП «Спецбюро» ограничен и таких трат не предусматривает.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Упало, значит так надо. Значит покойник не хочет, чтоб к нему приходили, значит, есть что-то непрощённое.

Гость||

Его ж модернизировали, МУП этот!.. Чо не так то?!

Имя: Гость
Комментарий:

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