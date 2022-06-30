Из жизни

В Жемчужном проезде контейнерная площадка стала свалкой

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Контейнерная площадка в Жемчужном проезде никогда не бывает чистой, потому что ей не дают стать такой. Местная жительница из любви к пернатым выкидывает из бака объедки, чтобы птички поели.

«Да я голубям только, ничего не раскидываю», - объяснила она.

Перед баками - месиво из остатков еды, пасутся стаи птиц. Многие жители, не подходя, бросают пакеты издалека, промахиваются и не поднимают. Ветром мусор разносит повсюду, достается и областному социально-реабилитационному центру для детей и молодых инвалидов. Не повезло, что рядом оборудовали площадку, которая находится в отвратительном состоянии.

«Мы от этого страдаем очень, от этой мусорки», - рассказала сотрудница областного социально-реабилитационного центра Наталья Александровна.

«Пакетики летают», - пожаловалась местная жительница.

По положениям так называемой «мусорной реформы» с контейнерных площадок выводят твердые коммунальные отходы, крупногабаритные (старую мебель, к примеру), но не строительные. Однако же в баках видны мешки с характерным материалом. Когда забивают емкости, для бытового мусора не остается места и его кидают рядом.

Во время съемки к контейнерам подошел мужчина с полной тачкой, понял, что камеру не обманешь, и резко поменял маршрут.

Постарались и бомжи. Они вытащили из баков вещи, соорудили лежанку рядом с площадкой. Вряд ли она сможет стать чистой, если народ сам загрязняет ее.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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