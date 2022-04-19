Мусорка на улице Ульяновской разрослась на сотни метров

19.04.2022 | 21:27

Мусорная площадка на Ульяновской все растет. Ее условные границы располагаются по забору, но на самом деле она занимает несколько сотен квадратных метров. Ветер разносит легкие отходы, бродяги разбирают тяжелые. Сами жители добавляют проблем дворнику - не все доносят пакеты до контейнера, говорит женщина.

«Это сейчас снег растаял, а не донесли осенью. Но вообще здесь нормальные жильцы, семейные, с детьми», - рассказала Галина Владимировна.

Винить только местных не стоит, уверена жительница Ульяновской. Свалка образовывалась совместными усилиями.

«Это кто-то по пути идет», - отметила пензячка.

Годами люди так живут и привыкают к беспорядку. Число тех, кто считает бардак на Ульяновской нормальным явлением, тоже увеличивается.