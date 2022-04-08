На проспекте Строителей, 56, затопило квартиры на двух этажах

08.04.2022 | 20:27

Протечки Светлана Сергеевна терпела года три. С тревогой посматривала на мокрые пятна на потолке и стенах, жаловалась по телефону, надеялась, управляющая компания примет меры. В прошлом году заливать квартиру на 9-м этаже дома на проспекте Строителей, 56, стало сильнее. Весной 2022-го пенсионерка была вынуждена выставить повсюду ведра, тазы, банки.

«Ни дождей нет, ни снега, ничего, а течет в течку - ну можно ли это так?» - пожаловалась Светлана Сергеевна.

На днях приходил представитель управляющей компании, все осмотрел, записал, составил документ.

«На основании этого акта нас поставят на очередь. А когда она будет? Может, два-три года!» - отметила пенсионерка.

Заливает не только жилье Светланы Сергеевны - промокли квартиры и на 8-м этаже. Отходят обои, на потолках - влажные пятна.

«Была одна сторона - стало две. В ЖЭУ ходили, толку никакого», - сообщила женщина.

В подъезде на 9-м этаже пролегли потеки, побелка с потолка слезла, между плитами не осталось ничего заполняющего пустоты.

В управляющей компании прокомментировали: текущий ремонт запланирован на апрель 2022 года. Как только позволит погода, к нему приступят.