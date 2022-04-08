Мусорная площадка на Лобачевского приобрела дурную славу

08.04.2022 | 21:09

Когда подходить к контейнеру близко не хочется из-за грязи перед ним, многие бросают мешок издалека. Но не каждый способен попасть в очень большую мусорную корзину, и не всякий станет утруждать себя. Гораздо проще кинуть пакет в уголок, что уже сделали десятки жителей Южной Поляны, которые пользуются площадкой на улице Лобачевского.

«Бардак страшный! Я из магазина вожу мусор и не могу подъехать. Невозможно - страсть!» - возмутилась Людмила Васильевна.

«Это размножение крыс и мышей, беспорядок. Люди накидали бессовестные. Кто-то начал кидать, вот и кидают», - отметила Лариса.

Дурную славу площадка на улице Лобачевского приобрела не так давно, утверждает дворник. Когда он трудился в управляющей компании, то отвечал за порядок вокруг баков.

«Когда я работал, она была самая чистая в городе», - сообщил Игорь.

Хуже всего, что мусор отсюда разносит ветром по улице. Он долго валяется на дороге, у домов, на тропинках, пока очередным порывом его не отбросит еще дальше. Этот уголок Южной Поляны чистотой не блещет.