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Из жизни

Мусорная площадка на Лобачевского приобрела дурную славу

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Когда подходить к контейнеру близко не хочется из-за грязи перед ним, многие бросают мешок издалека. Но не каждый способен попасть в очень большую мусорную корзину, и не всякий станет утруждать себя. Гораздо проще кинуть пакет в уголок, что уже сделали десятки жителей Южной Поляны, которые пользуются площадкой на улице Лобачевского.

«Бардак страшный! Я из магазина вожу мусор и не могу подъехать. Невозможно - страсть!» - возмутилась Людмила Васильевна.

«Это размножение крыс и мышей, беспорядок. Люди накидали бессовестные. Кто-то начал кидать, вот и кидают», - отметила Лариса.

Дурную славу площадка на улице Лобачевского приобрела не так давно, утверждает дворник. Когда он трудился в управляющей компании, то отвечал за порядок вокруг баков.

«Когда я работал, она была самая чистая в городе», - сообщил Игорь.

Хуже всего, что мусор отсюда разносит ветром по улице. Он долго валяется на дороге, у домов, на тропинках, пока очередным порывом его не отбросит еще дальше. Этот уголок Южной Поляны чистотой не блещет.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Этот уголок Южной Поляны чистотой не блещет.
Как будто остальные блещут.

Имя: Гость
Комментарий:

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