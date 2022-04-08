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Из жизни

Местные жители устроили свалку в Военном Городке

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Предупреждающая табличка о том, что свалка мусора запрещена и ведется видеонаблюдение, никого не пугает. Местные знают, что никакой камеры поблизости нет, а чужие сюда не заходят - это территория Военного Городка. Состояние контейнерной площадки оставляет желать лучшего: под ногами - грязь и мусор. Чтобы добраться до баков, кто-то бросил доски и куски линолеума, но и они не спасают.

Живущая по соседству Ольга Михайловна сравнивает нынешнюю картину и ту, что была прежде.

«Раньше убирали часто, а сейчас… Как только город забрал эту территорию, то все», - пожаловалась женщина.

Жители многоэтажек отчасти сами виноваты в том, что на площадке такая антисанитария. Не все попадают в контейнеры, когда кидают пакеты издали, не подходя, чтобы не испачкать обувь. Сама Ольга Михайловна не пользуется этой мусоркой, поскольку живет в частном секторе, а там система вывоза отходов иная.

«Мы мусор в четверг выносим к забору, и они забирают. Нормально у нас там, никакой грязи нет. А здесь… Мы к этому никакого отношения не имеем», - рассказала женщина.

Тем не менее запахи от площадки летом разносит по всей округе. В итоге ощущают их и те, кто контейнерами не пользуется.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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