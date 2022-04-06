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Из жизни

Пензенцы пожаловались на лужи и грязь на улице 9 Января

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Целый микрорайон расселили, оставили только дом № 11 на улице 9 Января. Тем не менее по подтопленной дороге ходят не только его жители, но и прохожие. Ведь здесь пролегает короткий путь из одной части Заводского района в другую.

Люди говорят, что тротуар нужно восстановить, ведь во время таяния снега ходить почти невозможно. Если молодые прыгают по сугробам и двигаются зигзагами, то пожилые рискуют поскользнуться и упасть в лужу.

«Овраги и ямы, за дорогами никто не следит здесь. Раньше было все нормально, только легковые проезжали», - рассказал Сергей.

Выйти из двора или подойти к контейнерной площадке сложно: под ногами - лужи и грязь.

«Дорогу нужно восстанавливать. Это требует, конечно, затрат материальных», - констатировал мужчина.

Асфальт на тротуаре старый, уложенный еще в советское время. Неудивительно, что за несколько десятилетий он разрушился.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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