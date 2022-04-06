На Ударной опасно накренились фонарные столбы

06.04.2022 | 21:19

Три фонарных столба на Ударной изменили угол наклона - от прямого к острому относительно основной дороги. Они стоят за оградой разрушенного дома № 35. Заточение за забором, вероятно, повлияло на их состояние.

«Давно так», - отметил мужчина.

Здание было признано аварийным, опасным для проживания и расселено в конце прошлого десятилетия.

«Ну а что же его не убирают - дом-то? Он сколько будет стоять? Катастрофа. Кого-то прибьет», - поделилась опасениями прохожая.

Когда окончательно решится вопрос с предоставлением квартир или компенсации отдельным жильцам, тогда снесут и постройку на Ударной, 35. Временами здание само себя уничтожает. В 2020 году сюда пригнали экскаватор, чтобы сломать осыпающуюся стену.

Тяжелая техника, разрушительные процессы в самом доме, просадка грунта - все это могло сыграть свою роль и повлияло на перекос столбов.

«Произойдет, наверное, плохое. Страшно», - пожаловались пензячки.

У крайнего фонаря повреждена еще и верхняя часть - того гляди свалится с бетонной опоры.