На Ударной опасно накренились фонарные столбы

Три фонарных столба на Ударной изменили угол наклона - от прямого к острому относительно основной дороги. Они стоят за оградой разрушенного дома № 35. Заточение за забором, вероятно, повлияло на их состояние.
«Давно так», - отметил мужчина.
Здание было признано аварийным, опасным для проживания и расселено в конце прошлого десятилетия.
«Ну а что же его не убирают - дом-то? Он сколько будет стоять? Катастрофа. Кого-то прибьет», - поделилась опасениями прохожая.
Когда окончательно решится вопрос с предоставлением квартир или компенсации отдельным жильцам, тогда снесут и постройку на Ударной, 35. Временами здание само себя уничтожает. В 2020 году сюда пригнали экскаватор, чтобы сломать осыпающуюся стену.
Тяжелая техника, разрушительные процессы в самом доме, просадка грунта - все это могло сыграть свою роль и повлияло на перекос столбов.
«Произойдет, наверное, плохое. Страшно», - пожаловались пензячки.
У крайнего фонаря повреждена еще и верхняя часть - того гляди свалится с бетонной опоры.
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Какой бардак в городе,еще хуже чем при иване