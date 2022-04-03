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Из жизни

На контейнерной площадке на Карпинского сломались новые ворота

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Что бывает, если не следить за новой контейнерной площадкой, теперь прекрасно знают жители улицы Карпинского.

Пару лет назад напротив дома № 34 появилась новая ограда с воротами для мусоросборщиков и входом для местных. Такая конструкция позволяла уменьшить вероятность появления на территории двора отходов. Сейчас же одна створка отвалилась. Вторая открыта.

«Что у нас за люди? Уронили - никогда не поднимут. Лентяи, прямо страшно», - высказался местный житель.

На плохое состояние площадки телезрители «Службы 11» жаловались в 2018 году. Тогда баки стояли внутри другой ограды, без ворот и отдельного узкого входа. Картину дополняла гора крупногабаритных отходов.

«Как только начинаются ремонтные работы, здесь целые груды», - рассказала тогда пензячка Вера Ильинична.

В итоге появился новый забор, который защищал площадку от ветра. Правда, свою функцию он выполнял недолго. По мнению горожан, нынешнее состояние ограды было предсказуемо. Дело в некоторых деталях ворот.

«Петли нужно длиннее, а они приварили короткие, вот она и слетает все время. Утащат загородку», - выразил мнение пензенец.

Люди говорят, что если не починить забор и не вывозить оперативно крупногабаритный мусор, то скоро площадка станет выглядеть не лучше, чем до обновления.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Наверное их увидел баран, стал смотреть, а потом кээээк ...

Гость||

Гость писал(a):

Наверное их увидел баран,
Чем они тебе помешали?

Имя: Гость
Комментарий:

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