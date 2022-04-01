В подъезде на ул. Беляева полгода не могут вбить гвоздь в ступень

01.04.2022 | 21:24

«Наступаешь - ступень уезжает. А где гарантия, что она не отвалится совсем? Наступишь и слетишь», - пожаловалась Нина Николаевна.

Примерно полгода жильцы дома на Беляева, 17, с опаской спускаются со второго этажа. В первом подъезде сломалась ступень на лестнице. Они все на ладан дышат, но одна особенно страшна. Нина Николаевна уже не раз ходила в сервисную компанию «Лидер», там заявки принимали и разводили руками: нет специалиста.

«Ни маляров нет, ни плотников - никого. Остались только слесари одни», - возмутилась пензячка.

Нина Николаевна сильно разочарована работой УК, ведь та взимает деньги и за содержание, и за текущий ремонт. Но помощи нет.

Также было и с дверью, которую люди вынужденно поставили за свой счет.

«Четыре или пять лет хожу, чтобы навес сделали. Дверь ржавеет вниз, каждый год красим весной. Никаких реакций нет», - отметила жительница дома.

Нина Николаевна согласна: чтобы соорудить навес, у человека должны быть определенные навыки и умения. Но починить ступеньку большого ума не надо - вбить гвоздь потолще и подлиннее, если уж не хватает способностей заменить доску. Однако в управляющей компании таких специалистов не сыскать.