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Из жизни

В подъезде на ул. Беляева полгода не могут вбить гвоздь в ступень

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«Наступаешь - ступень уезжает. А где гарантия, что она не отвалится совсем? Наступишь и слетишь», - пожаловалась Нина Николаевна.

Примерно полгода жильцы дома на Беляева, 17, с опаской спускаются со второго этажа. В первом подъезде сломалась ступень на лестнице. Они все на ладан дышат, но одна особенно страшна. Нина Николаевна уже не раз ходила в сервисную компанию «Лидер», там заявки принимали и разводили руками: нет специалиста.

«Ни маляров нет, ни плотников - никого. Остались только слесари одни», - возмутилась пензячка.

Нина Николаевна сильно разочарована работой УК, ведь та взимает деньги и за содержание, и за текущий ремонт. Но помощи нет.

Также было и с дверью, которую люди вынужденно поставили за свой счет.

«Четыре или пять лет хожу, чтобы навес сделали. Дверь ржавеет вниз, каждый год красим весной. Никаких реакций нет», - отметила жительница дома.

Нина Николаевна согласна: чтобы соорудить навес, у человека должны быть определенные навыки и умения. Но починить ступеньку большого ума не надо - вбить гвоздь потолще и подлиннее, если уж не хватает способностей заменить доску. Однако в управляющей компании таких специалистов не сыскать.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Это рывок.

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Ништяк.

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