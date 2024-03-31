Состояние лестниц в центре города шокировало пензячку

31.03.2024 | 13:56

«Что происходит с лестницами в центре города? О них вообще перестали вспоминать?» - такие вопросы задала читательница сетевого издания «ПензаИнформ».

В воскресенье, 31 марта, в рубрике «Глас народа» женщина поделилась впечатлениями о своей прогулке с пожилой матерью по популярным у горожан пешеходным маршрутам.

«Снег растаял и обнажил это безобразие. Вот Спасский собор, красивое здание, в котором бывает много людей. Благоустройство территории было недавно. Но лестница, ведущая к не менее известному памятнику Петру и Февронии, уже начала сдавать», - написала пензячка.

Далее, по ее словам, они с матерью спустились с улицы Московской на Кирова по лестнице у остановки «Детская библиотека».

«Впечатления еще более удручающие, местами ступени обвалились. Моя пожилая мама еле одолела этот спуск. Конструкция очень опасна, не рекомендую пользоваться ею ни молодым людям, ни мамам с колясками», - пожаловалась горожанка.

Огорчило женщину и состояние лестницы между домами № 3 и 5 на Московской.

«Слов нет. Это же полная разруха! И все это не где-то на окраине, а в самом центре Пензы, на улицах, которые, как предполагается, следует показывать туристам. Я бы постыдилась их показывать», - поделилась мнением пензячка.

Она вспомнила и о лестнице, ведущей от памятника Первопоселенцу к Спасо-Преображенскому монастырю. Она давно пребывает в ужасном состоянии: годы не пощадили бетонную конструкцию. Решение о ремонте приняли в 2019-м. Предполагалось, что к работам приступят в 2023 году, однако все застряло на стадии планов, сроки реконструкции до сих пор не определены.