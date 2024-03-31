Сетевое издание|18+|Воскресенье|31 мар 2024|20:31
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа

Состояние лестниц в центре города шокировало пензячку

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


«Что происходит с лестницами в центре города? О них вообще перестали вспоминать?» - такие вопросы задала читательница сетевого издания «ПензаИнформ».

В воскресенье, 31 марта, в рубрике «Глас народа» женщина поделилась впечатлениями о своей прогулке с пожилой матерью по популярным у горожан пешеходным маршрутам.

«Снег растаял и обнажил это безобразие. Вот Спасский собор, красивое здание, в котором бывает много людей. Благоустройство территории было недавно. Но лестница, ведущая к не менее известному памятнику Петру и Февронии, уже начала сдавать», - написала пензячка.

Состояние лестниц в центре города шокировало пензячку

Далее, по ее словам, они с матерью спустились с улицы Московской на Кирова по лестнице у остановки «Детская библиотека».

Состояние лестниц в центре города шокировало пензячку

«Впечатления еще более удручающие, местами ступени обвалились. Моя пожилая мама еле одолела этот спуск. Конструкция очень опасна, не рекомендую пользоваться ею ни молодым людям, ни мамам с колясками», - пожаловалась горожанка.

Состояние лестниц в центре города шокировало пензячку

Огорчило женщину и состояние лестницы между домами № 3 и 5 на Московской.

Состояние лестниц в центре города шокировало пензячку

«Слов нет. Это же полная разруха! И все это не где-то на окраине, а в самом центре Пензы, на улицах, которые, как предполагается, следует показывать туристам. Я бы постыдилась их показывать», - поделилась мнением пензячка.

Она вспомнила и о лестнице, ведущей от памятника Первопоселенцу к Спасо-Преображенскому монастырю. Она давно пребывает в ужасном состоянии: годы не пощадили бетонную конструкцию. Решение о ремонте приняли в 2019-м. Предполагалось, что к работам приступят в 2023 году, однако все застряло на стадии планов, сроки реконструкции до сих пор не определены.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте