Кузнечане с травмами не могут пройти процедуры из-за лестницы

18.11.2023 | 13:15

В Кузнецке не все пациенты, нуждающиеся в реабилитации после травм, могут пройти процедуры в физкабинете: многим трудно туда добраться. Об этом рассказала горожанка в местном интернет-сообществе.

«Старики вынуждены отказываться от услуг оздоровления из-за их недоступности. Недоступностью я называю крутую лестницу в 25 ступеней, которая не предоставляет возможность забраться на второй этаж людям с ограниченной возможностью движения, в отделении на ул. Комсомольской, 39», - описала она проблему.

По ее словам, нередко врачи не выписывают пациентам направления на необходимые процедуры, так как понимают: люди все равно не в состоянии ими воспользоваться.

«Непонятно, кем изначально так было спланировано и для чего? Чтобы аппараты не перегружать спросом на их использование?» - недоумевает женщина.

В доказательство своих слов она опубликовала фото крутой деревянной лестницы с истертыми ступеньками.

Кузнечане поддержали автора поста.

«Я на костылях там прыгал целую неделю», - написал один из них.

«Я тоже там на костылях скакала, только целый месяц прыгала. А еще когда ходишь на разработку ноги, там тоже лесенка, только покруче будет. Сама видела, как бабуля туда на четвереньках карабкается, а помочь не могу - сама на одной ноге», - поделилась другая.

«Я бы там навернулась и на двух здоровых ногах. От одного фото жутковато», - призналась третья горожанка.

Фото «Подслушано в Кузнецке»