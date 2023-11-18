Сетевое издание|18+|Суббота|18 ноя 2023|15:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-3oC
-2oC
Завтра | Ясно |
 

Глас народа

Кузнечане с травмами не могут пройти процедуры из-за лестницы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Кузнецке не все пациенты, нуждающиеся в реабилитации после травм, могут пройти процедуры в физкабинете: многим трудно туда добраться. Об этом рассказала горожанка в местном интернет-сообществе.

«Старики вынуждены отказываться от услуг оздоровления из-за их недоступности. Недоступностью я называю крутую лестницу в 25 ступеней, которая не предоставляет возможность забраться на второй этаж людям с ограниченной возможностью движения, в отделении на ул. Комсомольской, 39», - описала она проблему.

По ее словам, нередко врачи не выписывают пациентам направления на необходимые процедуры, так как понимают: люди все равно не в состоянии ими воспользоваться.

«Непонятно, кем изначально так было спланировано и для чего? Чтобы аппараты не перегружать спросом на их использование?» - недоумевает женщина.

В доказательство своих слов она опубликовала фото крутой деревянной лестницы с истертыми ступеньками.

Кузнечане поддержали автора поста.

«Я на костылях там прыгал целую неделю», - написал один из них.

«Я тоже там на костылях скакала, только целый месяц прыгала. А еще когда ходишь на разработку ноги, там тоже лесенка, только покруче будет. Сама видела, как бабуля туда на четвереньках карабкается, а помочь не могу - сама на одной ноге», - поделилась другая.

«Я бы там навернулась и на двух здоровых ногах. От одного фото жутковато», - призналась третья горожанка.

Фото «Подслушано в Кузнецке»

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте