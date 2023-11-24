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Общество

На лестницу к Спасо-Преображенскому монастырю нужно 120 млн

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В Пензе решили, что разрабатывать проектно-сметную документацию (ПСД) на капитальный ремонт лестницы к Спасо-Преображенскому монастырю нет смысла. Вопрос обсуждался на сессии гордумы в пятницу, 24 ноября, его поднял депутат Алексей Шуварин.

«В связи с чем не освоили деньги на ремонт лестницы? Она там действительно в плохом состоянии», - поинтересовался народный избранник.

На лестницу к Спасо-Преображенскому монастырю нужно 120 млн

Начальник управления капитального строительства Вадим Астафьев пояснил, что по объекту проведены изыскания, но ПСД делать бессмысленно, так как в бюджете нет средств на сам ремонт. На реализацию проекта необходимо более 120 млн рублей - объем непосильный.

На лестницу к Спасо-Преображенскому монастырю нужно 120 млн

Из-за этого средства, закрепленные за объектом, 914 тысяч рублей, предлагается снять.

«Когда будет понятно, как реализовать проект, ПСД устареет и мы снова будем деньги вкладывать в нее», - добавил Астафьев.

На лестницу к Спасо-Преображенскому монастырю нужно 120 млн

«Зачем тогда вообще заказывали ПСД и проводили изыскания, если они не нужны? За изыскания же заплатили деньги, я так понимаю?» - возмутился председатель гордумы Владимир Мутовкин.

Глава Пензы Александр Басенко отметил: «За изыскания мы деньги заплатили, но результаты никуда не денутся и аннулированы не будут, они останутся для использования в дальнейшем - для проектно-сметной работы. Денег на капитальный ремонт этой лестницы мы сейчас не предусмотрим в бюджете, а ПСД потеряет свою актуальность».

О необходимости ремонта лестницы пензенцы говорят не в первый раз. В августе 2019 года гости города не рискнули спуститься к храму из-за ее состояния. А в декабре из-за утечки воды, которая лилась несколько дней, ступени обледенели настолько, что стали опасными для жизни.

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