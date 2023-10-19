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Глас народа

Пензячка назвала лестницу на улице Красной хоррор-квестом

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Состояние лестницы на улице Красной, ведущей от дома № 74 к перекрестку с Кураева, ужасает жительницу Пензы Елену. Своими эмоциями она поделилась с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ».

«Эту лестницу можно включать в маршрут хоррор-квестов. Кажется, ее не ремонтировали никогда. Асфальт тает, ступени искорежены, все усыпано прошлогодним песком, листьями, мусором. На самом верху сломано ограждение, после подъема по такой лестнице есть риск свалиться с высоты 4-5 метров вниз. Особенно страшно за детей и стариков», - описала она этот участок.

Особое внимание Елена уделила скопившемуся мусору. По ее словам, субботники не затрагивают эту территорию.

«Идешь и лицезреешь «красоты земли Пензенской» - забытый всеми кусочек центра города. Наверняка руководство Пензы пешком там не ходит. С ужасом жду наступления зимы: снег и лед придадут особую пикантность спуску и восхождению», - спрогнозировала ситуацию горожанка.

Елена добавила, что пройти по противоположной стороне улицы невозможно: там тротуар вообще отсутствует.

«Нахожу и плюсы в данной ситуации. Хождение по таким тротуарам развивает выносливость, внимательность, силу и концентрацию, если не смотреть на окружающий мусор и бытовые отходы», - иронично завершила горожанка свой рассказ.

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