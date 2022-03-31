Дорога между Леонова и Шмидта превратилась в грязное месиво

31.03.2022 | 21:28

Дорога соединяет улицы Леонова и Шмидта. Автомобилисты говорят: путь короткий, но коварный во время весенней распутицы.

«Здесь пытались что-то сделать, начали класть щебенку, мы уже обрадовались, но все закончилось быстро. Щебенка так и осталась лежать - метров 150. А так - ямы и буксуют постоянно», - рассказал Сергей.

«Что-то было наподобие асфальта, а сейчас?» - отметила Александра.

По мнению некоторых водителей, отчасти положение становится еще хуже благодаря изменениям. Жители улицы Леонова долго добивались переноса контейнерной площадки подальше от дома. В итоге у них это вышло.

«Еще и помойку переместили. Стало еще хуже, потому что самосвал заезжает. Там раскопали, но не заделали асфальт, из-за теплотрассы перекаты, и постоянно ломаем дорогу, ломаем защиту и бампера. Постоянные проблемы у нас», - пожаловался водитель.

Владельцы гаражей говорят, что этой дорогой пользуются не только они и местные жители. Много тех, кто сокращает путь, чтобы с улиц Леонова и Ударной быстро попасть к Гагаринскому путепроводу.

«Поток хороший, с Гагарина пытаются объехать пробку, 90% здесь едет», - сообщил пензенец.

«Мне здесь удобнее к МФЦ проехать», - пояснила женщина.

Грязь с участка на колесах и ногах пешеходов разносится по дворам, так что страдают не только те, кто пользуется дорогой.