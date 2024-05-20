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Происшествия

В Каменке водитель запечатлел на видео сгоревший посреди дороги ВАЗ

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В Каменке на улице Советской сгорел автомобиль ВАЗ-2109. ЧП случилось в воскресенье, 19 мая, сообщение о нем спасатели получили в 3:24.

Остов сгоревшего автомобиля запечатлел на видео проезжавший мимо водитель. На кадрах, опубликованных в каменском телеграм-канале, «девятка» стоит на проезжей части. «Походу, взорвалась она», - высказал за кадром предположение автомобилист.

В Каменке водитель запечатлел на видео сгоревший посреди дороги ВАЗ

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что погибших и пострадавших в ЧП нет. Ликвидацией пламени занимались 4 спасателя, прибывших на спецмашине.

15 мая на улице Набережной в Городище сгорел автобус с надписью «Дети». Транспортное средство не эксплуатировали.

Как отметили в региональном ГУ МЧС, по предварительным данным, причиной пожара стала шалость детей.

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Источник — видео канала «Каменка Live»
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