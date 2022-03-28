Жильцы Крупской, 22, обратились к главе региона за помощью

28.03.2022 | 20:24

Дорого обходится жильцам Крупской, 22, энергосбережение. В августе в доме установили приборы учета тепловой энергии. Через несколько месяцев народ получил квитанции и опешил: стоимость счетчика ресурсник разделил на все квартиры и предложил внести сумму сразу - это 11-12 тысяч, в зависимости от площади жилья, или же в рассрочку на 5 лет, по 250-300 рублей в месяц.

«Нас просто ставят перед фактом. Либо платите сразу эти деньги, либо мы вам открываем кредит под 9,5%, по ключевой ставке. А сегодня ключевая ставка изменилась, они нам завтра скажут платить 20%. И получается, за 5 лет мы уже выплачиваем не 12 тысяч, а 15 тысяч», - возмутился Александр Иванович.

Суммы в квитанциях за отопление тоже сильно изменились. В ноябре, к примеру, за трехкомнатную было три с небольшим тысячи, в январе - без малого пять. К тому же народ мучился от перетопа в течение двух последних месяцев, который никто из коммунальщиков не пришел зафиксировать и вовремя не устранили.

При этом дорогой прибор учета оказался совершенно незащищенным.

«Я звонила в управляющую компанию, потому что, когда ставили, мне сказали, обслуживать будет управляющая компания и заграждение должна поставить она. Я туда звонила, а в марте была вынуждена написать заявление, чтобы поставили ограждение. Он стоит открытый около входной двери в подъезд», - сообщила Вера Викторовна.

В сервисной компании «Лидер» лежит заявление от жильцов, в ресурсной еще одно. Обитателям Крупской, 22, не дают ответа ни по установке ограждения, ни по перетопу и навязанному в рассрочке кредиту.

Люди были вынуждены обратиться к главе региона и просить его помочь разобраться.