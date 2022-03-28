В Пензе на доме осталась табличка со старым названием улицы

«По старинке. Мы уже давно здесь. Пушкинская - и все», - рассказал мужчина.
Старожилы по-иному не произносят название своей улицы. Хотя на домах адресные таблички гласят - Пушкина. И все же есть одна, на здании № 86, где наименование отличается.
«Пушкинская» так и висит, ее никто не снимает», - отметила Людмила Павловна.
В далеком прошлом существовала Большая Федоровка. К столетнему юбилею великого поэта (это 1899-й) городская дума переименовала улицу в Пушкинскую. Так же назвали новый бульвар - ныне сквер, там поставили бюст российского гения. Каждый год в день рождения создателя романа в стихах «Евгений Онегин», поэмы «Медный всадник» и сотен других произведений у памятника собираются почитатели таланта.
В прошлом веке прижилось название улицы Пушкина, и такая существует несколько десятилетий. А все же не могут старожилы назвать ее по-другому.
«Мы привыкли, я-то живу в частном доме здесь», - сообщил Владимир Васильевич.
Людмила Павловна даже гордится старой табличкой - это местная достопримечательность.
«Я сижу иногда у окошка и смотрю на улицу. Все внимание обращают на эту вывеску», - добавила пензячка.
Менять ее Людмила Павловна не хочет ни в коем случае.
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penzainform.ru писал(a):penzainform.ru писал(a):Каким образом и когда официально утверждённая городской думой улица Пушкинская превратилась в улицу Пушкина?