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Из жизни

Рекордсмены: на ул. Совхоз-Техникум выбросили новогодние елки

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Не все пензенцы простились с новогодними елками. Жители улицы Совхоз-Техникум решили: конец марта – пора, самое время. Вынесли наконец-то пожелтевшую, бросили рядом с контейнерами.

Дворник Анатолий тщательно смел иголки, собрал остальной мусор. Он человек ответственный и следит за чистотой на вверенной ему территории.

Увидев чуть ли не в середине весны елку на помойке, мужчина не сильно удивился. Тут много бывших общежитий, квартиранты в них на всякое способны. Могли бы и до июля жить в комнате с облысевшим деревом.

Сам Анатолий давно уже не ставит дома хвойные.

«Отмечаем так, без елки. Покупаешь елки, потом иголки с них осыпаются, потом таскаешь их», - объяснил мужчина.

Прагматичный Анатолий снова приступил к очистке участка, хвойное он оставит рядом с контейнером. Приедет мусоровоз, рабочие заберут прямо с сугроба.

Между прочим, это не единственная новогодняя елка, с которой простились в конце марта. Еще одну не донесли до площадки, пристроили к гаражам.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Вы ещё мою ёлку заберите а то жена запилила когда-когда выкинешь

Гость||

"Выбросили ёлки" , "пожелтевшую ". Жжёте опять, редакторы!

Гость||

Молодцы, что хоть до контейнерной площадки донесли! Во дворе 75 дома на Чапаева ёлка уже месяц назад упала и валяется на детской площадке.

Имя: Гость
Комментарий:

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