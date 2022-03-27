Рекордсмены: на ул. Совхоз-Техникум выбросили новогодние елки

27.03.2022 | 15:55

Не все пензенцы простились с новогодними елками. Жители улицы Совхоз-Техникум решили: конец марта – пора, самое время. Вынесли наконец-то пожелтевшую, бросили рядом с контейнерами.

Дворник Анатолий тщательно смел иголки, собрал остальной мусор. Он человек ответственный и следит за чистотой на вверенной ему территории.

Увидев чуть ли не в середине весны елку на помойке, мужчина не сильно удивился. Тут много бывших общежитий, квартиранты в них на всякое способны. Могли бы и до июля жить в комнате с облысевшим деревом.

Сам Анатолий давно уже не ставит дома хвойные.

«Отмечаем так, без елки. Покупаешь елки, потом иголки с них осыпаются, потом таскаешь их», - объяснил мужчина.

Прагматичный Анатолий снова приступил к очистке участка, хвойное он оставит рядом с контейнером. Приедет мусоровоз, рабочие заберут прямо с сугроба.

Между прочим, это не единственная новогодняя елка, с которой простились в конце марта. Еще одну не донесли до площадки, пристроили к гаражам.