Рекордсмены: на ул. Совхоз-Техникум выбросили новогодние елки

Не все пензенцы простились с новогодними елками. Жители улицы Совхоз-Техникум решили: конец марта – пора, самое время. Вынесли наконец-то пожелтевшую, бросили рядом с контейнерами.
Дворник Анатолий тщательно смел иголки, собрал остальной мусор. Он человек ответственный и следит за чистотой на вверенной ему территории.
Увидев чуть ли не в середине весны елку на помойке, мужчина не сильно удивился. Тут много бывших общежитий, квартиранты в них на всякое способны. Могли бы и до июля жить в комнате с облысевшим деревом.
Сам Анатолий давно уже не ставит дома хвойные.
«Отмечаем так, без елки. Покупаешь елки, потом иголки с них осыпаются, потом таскаешь их», - объяснил мужчина.
Прагматичный Анатолий снова приступил к очистке участка, хвойное он оставит рядом с контейнером. Приедет мусоровоз, рабочие заберут прямо с сугроба.
Между прочим, это не единственная новогодняя елка, с которой простились в конце марта. Еще одну не донесли до площадки, пристроили к гаражам.
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Вы ещё мою ёлку заберите а то жена запилила когда-когда выкинешь