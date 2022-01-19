Из жизни

Житель Пензы пожаловался президенту на управляющую компанию

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Деформированные трубы обнаружиллись под снятой панелью в санузле, когда пришла пора менять счетчики. Год назад сети стояли ровно. Теперь их положение вызвало шок.

«Я опасаюсь, что будет затопление, потому что при таком изгибе в спайке может быть течь воды», - сообщил Владимир Николаевич.

Такое могло случиться, когда на пятом этаже меняли гнилые сети и завернули те, что спускаются по стояку. На четвертом так же вывернуты трубы, но увидеть не получится: квартиранты никому не открывают.

Житель дома уверен, что слесарь из управляющей компании напортачил намеренно. Пенсионер много лет добивался качественной подачи горячей воды, со скандалом достиг цели.

«Я считаю, что они таким образом отомстили. Хотели, чтобы я или затопил два нижних этажа, или нанял их ремонтировать трубы. Это мое мнение», - пояснил Владимир Николаевич.

Мужчина не добился внятного ответа от управляющей компании и сразу написал в приемную президента. Ждет ответа со дня на день.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Дурень зря ты с сантехником закусился,теперь из унитаза гавенный джинн завтра вылезет.

Гость||

Ну уж это точно обязанность собственника жилья

Гость||

Город Глупов во всей красе.

Гость||

Перенаправят вашу жалобу из приёмной гаранта в Пензенское ведомство. Если бы на прямой линии вопрос прошел, то решилось бы.

Гость||

Гость писал(а):

> Ну уж это точно обязанность собственника жилья

Трубы стояков обязаны содержать в порядке и ремонтировать управляйки - это общедомовое имущество!!!

Гость||

Чтобы слесарю, который это делал, руки так скрючило или ещё чего нибудь поинтересней.

Гость||

Гость писал(a):

Ну уж это точно обязанность собственника жилья
Дурик, перечитай ЖК РФ. Стояки общедомовое имущество.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мужчина не добился внятного ответа от управляющей компании и сразу написал в приемную президента.
Мог бы ещё своему депутату по одномандатному округу от Законодательного собрания Пензенской области написать или сходить на приём. Посмотрел бы как твой депутат сработает. У них выборы в сентябре 2022 года. Напиши свою улицу и дом.

Гость||

Лодочник кричит: -

Потише!

Не раскачивайте там!

Ну, а в лодке той

дырища,

Да, такая… стыд и

срам.

Всё уходит словно в

прорву

На прокорм

вельмож-господ.

Это братцы теперь

норма,

Мы нищаем каждый год.

Каждый день - нам

новый ценник.

Стисни зубы и плати.

Эй, народ, беги в

«обменник»

И меняй жизнь на

рубли.

При такой, простите,

«жизни»

Люди стали вроде мух.

«Служит» лодочник

«отчизне»,

Вымираем, смертный

дух

Над Россией встал, как

морок,

Как грибы кресты растут.

Двадцать, тридцать

лет, иль сорок

Нам терпеть их банду

тут.

Кружит лодку, тянет в

омут

Без руля и без

ветрил.

Слышишь, лодочник, как

стонут

Люди - белый свет не

мил.

Час расплаты уже

скоро.

Смерть и за тобой

придёт.

За всё зло и за всё

горе

Ты получишь в свой

черёд.

И уйдёшь своей походкой

Весь, вихляющий такой,

Прям туда, где одна

лодка

Вечный обрела покой.

18.01.2022

Гость||

Но здесь не стоянки, а отводы от стоков на которых находятся счётчики,поэтоиу не общедомовое имущество

Гость||

Гость писал(a):

Но здесь не стоянки, а отводы от стоков на которых находятся счётчики,поэтоиу не общедомовое имущество
Именно стояки и закрутили при замене оных в квартире сверху.

Имя: Гость
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