Житель Пензы пожаловался президенту на управляющую компанию

19.01.2022 | 20:28

Деформированные трубы обнаружиллись под снятой панелью в санузле, когда пришла пора менять счетчики. Год назад сети стояли ровно. Теперь их положение вызвало шок.

«Я опасаюсь, что будет затопление, потому что при таком изгибе в спайке может быть течь воды», - сообщил Владимир Николаевич.

Такое могло случиться, когда на пятом этаже меняли гнилые сети и завернули те, что спускаются по стояку. На четвертом так же вывернуты трубы, но увидеть не получится: квартиранты никому не открывают.

Житель дома уверен, что слесарь из управляющей компании напортачил намеренно. Пенсионер много лет добивался качественной подачи горячей воды, со скандалом достиг цели.

«Я считаю, что они таким образом отомстили. Хотели, чтобы я или затопил два нижних этажа, или нанял их ремонтировать трубы. Это мое мнение», - пояснил Владимир Николаевич.

Мужчина не добился внятного ответа от управляющей компании и сразу написал в приемную президента. Ждет ответа со дня на день.