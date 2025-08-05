Фонтан на улице Ладожской: тепловики отключили воду

05.08.2025 | 19:12

В среду, 6 августа, ресурсники приступят к устранению коммунальной аварии на улице Ладожской, около школы № 57, где 5-го числа появился фонтан.

«На трубопроводе произошло повреждение. К сожалению, такие проблемы не исключены в процессе эксплуатации. Мы уже отключили воду», - сообщили тепловики.

Из-за загруженности бригад на других участках начать починку сразу оказалось невозможно.

Подписчица телеграм-канала PenzaInform сняла видео с места в 16:26.

По ее словам, дети обрадовались внезапному появлению фонтана. На камеру попали 2 бросивших велосипеды подростка, которые сняли майки и радостно бегали под струями.