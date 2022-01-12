Из жизни

Остановку на улице Рахманинова завалили снегом

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Дополнительные препятствия создали дорожные службы пассажирам. Остановочный павильон на улице Рахманинова завалили снегом. Понятно, что не навсегда, но даже временно возведенные снежные преграды раздражают людей.

«Ну здесь просто дороги чистили и сюда все смели. И все, ни одна остановка не чищена. И придомовые территории совсем не чистятся. Чистят только проезжую часть», - отметила пенсионерка.

Понятно, что дороги освобождают от осадков в первую очередь, иначе движение будет полностью заблокировано. Но почему бы не координировать действия так, чтобы не обижать пешеходов, возмущаются пензенцы.

«Для машин сделали, а для людей? Идешь еле-еле, это же не дело, разве можно? Идут люди с детьми маленькими. Надо убирать, никому не надо», - пожаловался мужчина.

«Вот такие глыбы большие - как через это можно пройти? У меня маленький ребенок, на санках не проедем. Надо очистить территорию. Для машин есть удобства, а для прохожих нет», - рассказала женщина.

Долго ожидавшие нужный транспорт пассажиры заметили, как пожилая женщина, спеша на маршрутку, зацепилась ногой за отвердевший снежный барьер и едва не упала. Под навесом люди тоже не в безопасности. Часть кровельного материала провисла с одного края, а снега там накопилось много.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Скачите глупомордые

Гость||

помоему показывают вполне почищенную остановку

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