Из жизни

Уборка снега с тротуара на улице Бородина вызвала недовольство

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Средней паршивости - так прохожий оценил состояние тротуара на Бородина. Он тянется вдоль домов по нечетной стороне. Его проложили лет пять назад по программе «Безопасные и качественные дороги». Все как полагается: ограждение, знаки, лежачий полицейский. Правда, под снегом, под ним же - и сама пешеходная зона. Широкую тропу протоптал народ.

«Разве не видно, что своими ногами? Если бы чистили, была бы дорожка, как на проспекте Строителей (там трактор ходит), шириной метров пять. Там всегда тротуар почищенный. У нас - редко. Я смотрю в окошко, все жду, когда же он пройдет. Нет», - рассказал Петр Захарович.

Лилия Степановна тоже ждала появления снегоуборочной машины. Она понимает, что дворник здесь не справится - объем работы слишком большой.

«До праздников очень много людей ходило на рынок и утрамбовали. А так после прошлой оттепели здесь дорога была - слякоть. А потом заморозило, и одни кочки стали. Потом снег пошел, люди ходили, утрамбовывали», - отметила Лилия Степановна.

В новый год со старыми проблемами вошли жители улицы Бородина. Начать 2022-й с прогулки по чистому тротуару не удалось.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Где реакция Басенко и Мутовкина? Где реакция ГИБДД и прокуратуры?

Гость||

А кто такая Басенко?

Гость||

Басенок за Лунгина щас! Но это то же самое, только с боку! Толку не больше, чем от Андрейки!

Гость||

Гость писал(а):

> А кто такая Басенко?

Это которая говорила, что глубоко вникла в проблемы.

Гость||

Гость писал(а):

> Басенок за Лунгина щас! Но это то же самое, только с боку! Толку не больше,

> чем от Андрейки! И не больше, чем от Иванкиных, Денискиных, Светкиных.

Гость||

Гость писал(a):

Где реакция Басенко и Мутовкина?
Граница на замке , ни один пешеход не пройдет , КСП в норме.))) Ну не ходят они там пешком и в спальных районах вообще практически не появляются , им плевать ведь это продолжается уже очень долго, чинуши меняются , а результат нет.

Имя: Гость
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