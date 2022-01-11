Уборка снега с тротуара на улице Бородина вызвала недовольство

11.01.2022 | 21:04

Средней паршивости - так прохожий оценил состояние тротуара на Бородина. Он тянется вдоль домов по нечетной стороне. Его проложили лет пять назад по программе «Безопасные и качественные дороги». Все как полагается: ограждение, знаки, лежачий полицейский. Правда, под снегом, под ним же - и сама пешеходная зона. Широкую тропу протоптал народ.

«Разве не видно, что своими ногами? Если бы чистили, была бы дорожка, как на проспекте Строителей (там трактор ходит), шириной метров пять. Там всегда тротуар почищенный. У нас - редко. Я смотрю в окошко, все жду, когда же он пройдет. Нет», - рассказал Петр Захарович.

Лилия Степановна тоже ждала появления снегоуборочной машины. Она понимает, что дворник здесь не справится - объем работы слишком большой.

«До праздников очень много людей ходило на рынок и утрамбовали. А так после прошлой оттепели здесь дорога была - слякоть. А потом заморозило, и одни кочки стали. Потом снег пошел, люди ходили, утрамбовывали», - отметила Лилия Степановна.

В новый год со старыми проблемами вошли жители улицы Бородина. Начать 2022-й с прогулки по чистому тротуару не удалось.