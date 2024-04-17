Тротуар на ул. Попова пообещали заасфальтировать до конца недели

На улице Попова в Пензе началась асфальтировка тротуара, который ремонтируется с осени прошлого года.
В 2023-м на участке от Ленинградской до Окружной заменили покрытие проезжей части, бортовой камень, обустроили заездной карман в районе остановочного павильона.
«На данный момент мы приступили к завершающему этапу - ремонту тротуара и съездов, чернению почвы за бордюром», - рассказал и. о. начальника управления ЖКХ Михаил Парастаев.
Пешеходную зону планируют благоустроить до конца этой недели, а на следующей должны быть завершены все работы на объекте.
«За качеством и сроками ремонтных работ следят представители Общественного совета при Министерстве строительства и дорожного хозяйства Пензенской области», - пояснили в пресс-службе администрации города.
Поначалу тротуар обещали привести в порядок до конца 2023 года. Осенью, когда погодные условия были благоприятными, дорожку засыпали щебнем, но асфальт не положили. В таком виде тротуар и пережил зиму.
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