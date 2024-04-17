Тротуар на ул. Попова пообещали заасфальтировать до конца недели

17.04.2024 | 12:34

На улице Попова в Пензе началась асфальтировка тротуара, который ремонтируется с осени прошлого года.

В 2023-м на участке от Ленинградской до Окружной заменили покрытие проезжей части, бортовой камень, обустроили заездной карман в районе остановочного павильона.

«На данный момент мы приступили к завершающему этапу - ремонту тротуара и съездов, чернению почвы за бордюром», - рассказал и. о. начальника управления ЖКХ Михаил Парастаев.

Пешеходную зону планируют благоустроить до конца этой недели, а на следующей должны быть завершены все работы на объекте.

«За качеством и сроками ремонтных работ следят представители Общественного совета при Министерстве строительства и дорожного хозяйства Пензенской области», - пояснили в пресс-службе администрации города.

Поначалу тротуар обещали привести в порядок до конца 2023 года. Осенью, когда погодные условия были благоприятными, дорожку засыпали щебнем, но асфальт не положили. В таком виде тротуар и пережил зиму.