На трассе М-5 в Пензе сбили строителя, переходившего дорогу

15.04.2024 | 12:50

В Пензе будут судить 38-летнего жителя Самарской области, который минувшей осенью сбил 24-летнего строителя на трассе М-5.

ДТП случилось вечером 12 октября на участке трассы, где сооружается путепровод. Водитель автомобиля Nissan Almera, направлявшийся из Самары в Москву на соревнования, не снизил скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на работника, который пересекал проезжую часть.

Молодой мужчина получил тяжелые травмы.

«На стадии предварительного расследования обвиняемый признал вину в совершении преступления», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Уголовное дело в отношении самарца направлено в Октябрьский районный суд Пензы.

На 624-м километре трассы М-5 строится транспортная развязка протяженностью 4 километра и надземный пешеходный переход. Путепровод соединит микрорайоны Заря и Арбеково через проспект Строителей. Предусмотрены 4 полосы движения, 8 съездов и 2 местных проезда. Сдать объект планируют уже этим летом.