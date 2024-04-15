Сетевое издание|18+|Понедельник|15 апр 2024|15:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

На трассе М-5 в Пензе сбили строителя, переходившего дорогу

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе будут судить 38-летнего жителя Самарской области, который минувшей осенью сбил 24-летнего строителя на трассе М-5.

ДТП случилось вечером 12 октября на участке трассы, где сооружается путепровод. Водитель автомобиля Nissan Almera, направлявшийся из Самары в Москву на соревнования, не снизил скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на работника, который пересекал проезжую часть.

Молодой мужчина получил тяжелые травмы.

«На стадии предварительного расследования обвиняемый признал вину в совершении преступления», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Уголовное дело в отношении самарца направлено в Октябрьский районный суд Пензы.

На 624-м километре трассы М-5 строится транспортная развязка протяженностью 4 километра и надземный пешеходный переход. Путепровод соединит микрорайоны Заря и Арбеково через проспект Строителей. Предусмотрены 4 полосы движения, 8 съездов и 2 местных проезда. Сдать объект планируют уже этим летом.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте