На трассе М-5 в Пензе сбили строителя, переходившего дорогу

В Пензе будут судить 38-летнего жителя Самарской области, который минувшей осенью сбил 24-летнего строителя на трассе М-5.
ДТП случилось вечером 12 октября на участке трассы, где сооружается путепровод. Водитель автомобиля Nissan Almera, направлявшийся из Самары в Москву на соревнования, не снизил скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом и наехал на работника, который пересекал проезжую часть.
Молодой мужчина получил тяжелые травмы.
«На стадии предварительного расследования обвиняемый признал вину в совершении преступления», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.
Уголовное дело в отношении самарца направлено в Октябрьский районный суд Пензы.
На 624-м километре трассы М-5 строится транспортная развязка протяженностью 4 километра и надземный пешеходный переход. Путепровод соединит микрорайоны Заря и Арбеково через проспект Строителей. Предусмотрены 4 полосы движения, 8 съездов и 2 местных проезда. Сдать объект планируют уже этим летом.
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