В Нижнем Ломове водитель распылил перцовый баллончик в лицо пешеходу

17.04.2024 | 08:28

В Нижнем Ломове конфликт между водителем и пешеходом закончился разбирательством полиции.

К правоохранителям обратился 34-летний горожанин, пострадавший от действий незнакомого водителя. Полицейские установили 23-летнего автовладельца, который проявил агрессию к пешеходу.

Молодой человек рассказал, что ехал на своей машине и увидел мужчину, стоявшего на проезжей части и заблокировавшего ему движение. Парень посигналил, но тот не отреагировал.

«Водитель разозлился, остановил транспортное средство, вышел из него и распылил перцовый баллончик в лицо потерпевшего», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Здоровью пешехода был нанесен вред, расцененный как легкий. На водителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.