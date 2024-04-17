В Нижнем Ломове водитель распылил перцовый баллончик в лицо пешеходу

В Нижнем Ломове конфликт между водителем и пешеходом закончился разбирательством полиции.
К правоохранителям обратился 34-летний горожанин, пострадавший от действий незнакомого водителя. Полицейские установили 23-летнего автовладельца, который проявил агрессию к пешеходу.
Молодой человек рассказал, что ехал на своей машине и увидел мужчину, стоявшего на проезжей части и заблокировавшего ему движение. Парень посигналил, но тот не отреагировал.
«Водитель разозлился, остановил транспортное средство, вышел из него и распылил перцовый баллончик в лицо потерпевшего», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Здоровью пешехода был нанесен вред, расцененный как легкий. На водителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.
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