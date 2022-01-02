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Из жизни

На улице Пушанина активисты организовали новогодний праздник

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Целый месяц на улице Пушанина ждали праздника. Новогодний хоровод у елки во дворе дома № 12 организовала семья активистов - Татьяна и Александр Силантьевы. Они же стали Снегурочкой и Дедом Морозом.

В начале декабря устроители праздничного шоу привязали к дереву домик, куда ребята должны были складывать рисунки, посвященные наступлению 2022-го. Почти сто детей взяли в руки карандаши, фломастеры, краски.

«Мы забрали этот дом, все разобрали, посмотрели, какой рисунок лучше, и выбрали победителей. Три призовых места. Все остальные получили поощрительные призы, так как рисовали», - рассказала Татьяна Силантьева.

Никто не расстроен, радовались дети и взрослые вместе с ними, ведь праздник возвращает их на десятилетия назад.

По сценарию Деда Мороза и Снегурку обижает Баба Яга. В образ вжилась соседка, Оксана Жарова. Наложила устрашающий макияж, нарядилась красочно и пугала малышей и положительных персонажей.

«Она была красивая, а потом стала страшненькой. Почему? Не знаю. Мне нравится этот образ», - поделилась Оксана Жарова.

Новогодняя сказка со счастливым концом, в котором малышей осыпали подарками, но не просто так, а за стишок в честь праздника.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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