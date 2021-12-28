В Заводском районе кучи веток остались брошенными на обочине

Если это достопримечательность, то крайне неудачно придуманная, размышляют гости и жители Заводского района. Речь о запорошенных снегом кучах веток - две большие и две поменьше лежат на обочине. Осадки пока не превратили их в сугробы, поэтому увидеть, из чего состоят холмы, может каждый. Горожанка написала об этом на форум портала PenzaInform.ru.
«Возили маму в больницу на Гагарина, поставили машину на Литейной, дорогу там хорошо отремонтировали. И как всегда - косяк, ну не могут у нас без этого! Веток навалили. Зачем, спрашивается?» - возмутилась она.
Проезжую часть действительно обновили в 2021-м, сучьев нарезали тогда же.
«Давно лежит, еще весной. И все лето лежит. За домом лежат кучки», - рассказал местный житель.
Зимой убрать их будет труднее - смерзлись, неподатливы. Обычно обочины становятся хранилищем для осадков, не все с дорог увозят вчистую. Горы веток превратятся в мощные сугробы, все это неминуемо приведет к скоплению снега и сужению проезжей части.
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