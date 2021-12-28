В Заводском районе кучи веток остались брошенными на обочине

28.12.2021 | 20:46

Если это достопримечательность, то крайне неудачно придуманная, размышляют гости и жители Заводского района. Речь о запорошенных снегом кучах веток - две большие и две поменьше лежат на обочине. Осадки пока не превратили их в сугробы, поэтому увидеть, из чего состоят холмы, может каждый. Горожанка написала об этом на форум портала PenzaInform.ru.

«Возили маму в больницу на Гагарина, поставили машину на Литейной, дорогу там хорошо отремонтировали. И как всегда - косяк, ну не могут у нас без этого! Веток навалили. Зачем, спрашивается?» - возмутилась она.

Проезжую часть действительно обновили в 2021-м, сучьев нарезали тогда же.

«Давно лежит, еще весной. И все лето лежит. За домом лежат кучки», - рассказал местный житель.

Зимой убрать их будет труднее - смерзлись, неподатливы. Обычно обочины становятся хранилищем для осадков, не все с дорог увозят вчистую. Горы веток превратятся в мощные сугробы, все это неминуемо приведет к скоплению снега и сужению проезжей части.