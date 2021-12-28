В окна дома на улице Попова стучатся наклонившиеся деревья

28.12.2021 | 21:21

На Попова, 8а, в балконные двери и окна в некоторых квартирах настойчиво стучится при сильном ветре посланник, но весть он несет дурную, ведь близость ветвей к стеклам ничем хорошим завершиться не может.

«В прошлом году был ледяной дождь и на деревьях было очень много льда. Ветви наклонились и многие поломались. То, что близко было к окнам, отпилила управляющая компания в прошлом году. В этом году от сырости и льда по новой все пошло», - рассказал Игорь Иванович.

Растительность за Попова, 8а, перед стоящим рядом, на Пацаева, 7а, старая и некрасивая. Ее надо вырубать под корень и высаживать новые деревья. Но некому.

«Здесь все брошено. Ни дворников нет, никого уже сколько лет», - сообщила Галина Анатольевна.

Склонившиеся к окнам деревья вот-вот упадут, потянут за собой провода, уткнутся в стекла. Не совсем понятно, кому в случае повреждения имущества жители будут предъявлять претензии. Растения находятся на земле муниципалитета.