Сетевое издание|18+|Вторник|28 дек 2021|22:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-22oC
-21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |

Из жизни

В окна дома на улице Попова стучатся наклонившиеся деревья

Печать

На Попова, 8а, в балконные двери и окна в некоторых квартирах настойчиво стучится при сильном ветре посланник, но весть он несет дурную, ведь близость ветвей к стеклам ничем хорошим завершиться не может.

«В прошлом году был ледяной дождь и на деревьях было очень много льда. Ветви наклонились и многие поломались. То, что близко было к окнам, отпилила управляющая компания в прошлом году. В этом году от сырости и льда по новой все пошло», - рассказал Игорь Иванович.

Растительность за Попова, 8а, перед стоящим рядом, на Пацаева, 7а, старая и некрасивая. Ее надо вырубать под корень и высаживать новые деревья. Но некому.

«Здесь все брошено. Ни дворников нет, никого уже сколько лет», - сообщила Галина Анатольевна.

Склонившиеся к окнам деревья вот-вот упадут, потянут за собой провода, уткнутся в стекла. Не совсем понятно, кому в случае повреждения имущества жители будут предъявлять претензии. Растения находятся на земле муниципалитета.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте