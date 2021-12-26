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Из жизни

Ступени лестницы на улице Совхоз-Техникум вот-вот обрушатся

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Немноголюдно на улице Совхоз-Техникум. Местные жители минимизируют количество прогулок по ряду причин.

Проблематично, например, спуститься к дачам. В районе единственная лестница, однако из-за утечки канализации пользоваться ею рискованно. Перила конструкции обледенели, мешают и намерзшие глыбы льда. Некоторые ступени сгнили, провалились. Поэтому спускаться опасно для здоровья.

Лучшей лестницы в районе на самом деле нет. Эта досталась местным много лет назад. Крепкие лишь перила, они металлические, ступени же вот-вот обрушатся.

Хуже всего, что чистить от снега конструкцию некому. Не так много осадков выпало, зима только развернулась в полную силу, а доски забиты. Узкую тропинку по краю проложили люди, сточные воды освободили площадку наверху. Но туда наступать просто противно.

Еще одна-две метели - и отличить лестницу от сугроба станет невозможно. Конечно, при условии, что утечку устранят. Пока она помогает распознавать объект, растапливая снег.

А ведь могло бы быть чудесное место для прогулок: старинные аллеи, красивые пейзажи. Но не выходят местные жители, не рискуют здоровьем и не собираются дышать отравленным зловонием воздухом.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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