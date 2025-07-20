Лестницы к ККЗ «Пенза» представляют опасность для посетителей

20.07.2025 | 14:13

Боковые лестницы к ККЗ «Пенза» (от проезжей части на улице Бакунина) находятся в плачевном состоянии. Именно ими пользуются посетители киноконцертного зала, который часто становится местом проведения значимых для города и области мероприятий.

Многие плитки отошли от основания и ходят ходуном, что делает ступени небезопасными. Ограждающих лент или других предупреждений для людей нет.

Не в лучшем состоянии и плитка, которая отделяет газон: в некоторых местах она отвалилась.

Этим летом в областном центре приводят в порядок сразу несколько лестниц, популярных у горожан.

Так, подходит к концу ремонт лестницы между улицами Кирова и Московской (за остановкой общественного транспорта «Детская библиотека»). Пензенцы не раз жаловались на ее состояние в соцсетях.

Завершается ремонт лестницы на улице Красной, начавшийся 11 июня. На следующей неделе там планируют красить перила.