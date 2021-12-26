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Из жизни

Ободранная изоляция труб на ул. Леонова возмутила пензенцев

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Не шутка - минус 20 и даже ниже в прошедшие дни было в областном центре. «Очень холодно», - прокомментировала пензячка.

Но не только люди мерзнут. Оголенные сети тоже страдают от низких температур. Рваными тряпками, остатками изоляционного материала обмотаны коммуникации на улице Леонова.

Потери ресурса неизбежны, ведь сети щедро делятся теплом с окружающей средой. Им мороз однозначно во вред.

«В нашем доме батареи горячие, в остальных не знаю как», - рассказала местная жительница.

Температуру ресурса увеличивают, чтобы народ не замерз, а это неизбежно приведет к удорожанию услуги отопления. Качественная изоляция помогла бы сохранить тепло. Жители это понимают и возмущаются.

«Мне что? Шубу снять и одеть?» - высказалась пенсионерка.

Параллельно с полураздетыми тянутся коммуникации укутанные. Это вселяет надежду, что со временем и оборванный материал заменят.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

Это что-бы вам в радость был переезд в Зарю...

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